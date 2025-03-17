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Политика ,  
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Вучич на фоне протестов заявил, что «копии Майдана» в Сербии не будет

Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Копии Майдана в Сербии не будет, заявил президент Сербии Александр Вучич в своем видеообращении в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

 «Копия Майдана не пройдет! Победит Сербия!» — говорится в подписи к посту.

Вучич также сказал, что гордится тем, как «сербское государство сохранило стабильность и мир в Сербии, несмотря на многочисленные попытки дестабилизировать и подорвать мир» (цитата по РТС).

Он добавил, что сербские власти не применяли против протестующих звуковую пушку, сообщения об этом президент назвал «самой большой ложью». «В сербской армии звуковой пушки нет», — заявил политик.

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15 марта больше 100 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг в Белграде. Многотысячные протесты начались в стране после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, унесшего жизни 15 человек.

По данным Вучича, в ходе демонстрации 15 марта пострадали 56 человек, 44 из них попали в центр неотложной помощи. За нападения на полицейских и других лиц в тот день арестовали 22 человека.

После акции сербский лидер заявил, что власти услышали послание протестующих и теперь «должны будут изменить себя», однако они надеются, что другая сторона, в свою очередь, поняла, что граждане Сербии не хотят «цветной революции» и насилия. 

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