В Крыму отменили салюты и массовые мероприятия на День Победы
В Крыму в этом году не будут проводиться массовые уличные мероприятия и праздничный салют по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что такое решение было принято в целях безопасности.
«Массовых мероприятий не будет, у нас действует «желтый» (высокий — РБК) уровень террористической опасности. Так или иначе, все будет происходить в закрытом режиме, внутри помещений», — сказал глава региона.
В 2024 году праздничный салют по случаю Дня Победы на полуострове Крым не проводился по аналогичной причине высокого уровня террористической опасности. Власти Саратовской, Воронежской, Липецкой и Калининградской областях, а также республик Алтай и Чувашия в 2024 году также отказались от салюта.
В этом году фейерверков на 9 мая 2025 не будет и в Ставропольском крае — об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Такое решение он принял по результатам опроса в телеграм-канале.
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