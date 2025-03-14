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В Ставропольском крае отменили салют ко Дню Победы

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Салют по случаю празднования Дня Победы 9 мая в Ставропольском крае проводиться не будет, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Губернатор провел соответствующее голосование в социальных сетях. «Мнения разделились почти поровну. Это понятно: салют Победы — важная для нас традиция. Тем не менее более половины участников высказались за то, чтобы в этом году салют не проводить. Так и поступим», — написал он.

По данным опроса главы региона в Telegram, 52% голосовавших выступили против салюта на 9 мая. Всего проголосовали 38 тыс. человек.

Владимиров добавил, что сейчас идет работа над праздничной программой ко Дню Победы. По его словам, главная цель — увлечь молодежь.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В 2024 году несколько регионов отказались от салюта на День Победы. Так, фейерверки не запускали в Саратовской, Воронежской, Липецкой и Калининградской областях, республиках Алтай и Чувашия. Власти некоторых регионов также отказывались от запуска салютов на другие праздники, например, День города или Новый год.

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Теги
салют Ставропольский край Владимир Владимиров
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