В Ставропольском крае отменили салют ко Дню Победы
Салют по случаю празднования Дня Победы 9 мая в Ставропольском крае проводиться не будет, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Губернатор провел соответствующее голосование в социальных сетях. «Мнения разделились почти поровну. Это понятно: салют Победы — важная для нас традиция. Тем не менее более половины участников высказались за то, чтобы в этом году салют не проводить. Так и поступим», — написал он.
По данным опроса главы региона в Telegram, 52% голосовавших выступили против салюта на 9 мая. Всего проголосовали 38 тыс. человек.
Владимиров добавил, что сейчас идет работа над праздничной программой ко Дню Победы. По его словам, главная цель — увлечь молодежь.
В 2024 году несколько регионов отказались от салюта на День Победы. Так, фейерверки не запускали в Саратовской, Воронежской, Липецкой и Калининградской областях, республиках Алтай и Чувашия. Власти некоторых регионов также отказывались от запуска салютов на другие праздники, например, День города или Новый год.
Читайте РБК в Telegram.
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Где сбили беспилотники в Москве и Подмосковье. Карта
Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле
Протестующие ворвались в Trump Tower
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Российские компании сокращают премирование сотрудников
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов