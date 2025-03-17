Песков назвал непопулярными в России «Голос Америки» и «Радио Свобода»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Приостановка работы станций «Голос Америки» (признано Минюстом России иноагентом) и «Радио Свобода» (признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) — нежелательной организацией в России) — это внутреннее дело США. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне радиостанции приостановили работу, поскольку лишились финансирования Агентства США по глобальным медиа (USAGM).

«Эти средства массовой информации вряд ли можно отнести к категории популярных и востребованных в Российской Федерации, поэтому нас это особо не касается, это внутреннее решение администрации США», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают решение о приостановке работы станций.

Пресс-секретарь отметил, что эти СМИ «пропагандистские, сугубо пропагандистские». «Поэтому это внутреннее суверенное дело Соединенных Штатов», — добавил он.

После инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в федеральном правительстве. К закрытию этих СМИ призвал куратор Департамента государственной эффективности (DOGE) бизнесмен Илон Маск. Он сравнил радиостанции с «сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой» и «сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков».

Директор «Голоса Америки» Майкл Абрамовиц сообщил, что более 1,3 сотрудника получили электронные письма, в котором было сказано, что они отправлены в отпуск.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил о намерении обсудить с европейскими коллегами продолжение работы станции «Радио Свобода», так как, по его мнению, это в интересах Европы.