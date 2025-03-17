Глава МИД Чехии пообещал обсудить с коллегами будущее «Радио Свобода»

Ян Липавский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский намерен обсудить со своими коллегами из стран Европейского союза марта продолжение работы станции «Радио Свобода» (признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) — нежелательной организацией в России), передает CT24.

Накануне радио «Голос Америки» (признано Минюстом России иноагентом) и «Радио Свобода» приостановили работу, поскольку лишились финансирования из США.

«В интересах Европы, чтобы такая трансляция продолжалась», — сказал Липавский.

Радио «Голос Америки» было создано в 1942 году для противодействия пропаганде со стороны нацистской Германии. «Радио Свобода» работает с 1950-го, оно начало вещание в коммунистических странах Восточной Европы, а с 1953-го — и в СССР. Штаб-квартира Radio Free Europe/Radio Liberty находится в Праге.

После прихода к власти президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в федеральном правительстве. К закрытию этих СМИ призвал куратор Департамента государственной эффективности (DOGE) бизнесмен Илон Маск. По его мнению, эти станции «больше никто не слушает».

Директор «Голоса Америки» Майкл Абрамовиц накануне сообщил, что более 1,3 тыс. журналистов, продюсеров и сотрудников радио получили электронное письмо, в котором сказано, что они отправлены в отпуск.