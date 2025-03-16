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Политика ,  
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«Голос Америки» и «Радио Свобода» приостановили работу из-за указа Трампа

Головное агентство этих радио — USAGM — приостановило финансирование своих медиа из-за указа Трампа о сокращениях в правительстве. В феврале к закрытию этих радиостанций призывал Маск, заявивший, что их никто больше не слушает

Радио «Голос Америки» (признано Минюстом России иноагентом) и «Радио Свобода» (признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) — нежелательной организацией в России) приостановили работу, сообщает Reuters.

«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный «Голос Америки» замолчал», — написал его директор Майкл Абрамовиц. Он уточнил, что более 1,3 тыс. журналистов, продюсеров и сотрудников радио получили электронное письмо, в котором говорилось, что они отправлены в отпуск.

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) прекратило финансирование не только «Голоса Америки», но еще «Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия» (вещает в Китае и КНДР, Мьянме, Камбодже и др.).

Выделение средств было остановлено из-за указа президента США Дональда Трампа о сокращениях в федеральном правительстве. В прошлом месяце к закрытию этих СМИ призвал куратор Департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмен Илон Маск, который уже сократил примерно 100 тыс. мест на госслужбе в США.

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Фото:Alex Wong / Getty Images

Радио «Голос Америки» было создано в 1942 году для противодействия пропаганде со стороны нацистской Германии. «Радио Свобода» работает с 1950-го, оно начало вещание в коммунистических странах Восточной Европы, а с 1953-го и в СССР.

Трамп назначил главой USAGM консервативного активиста Брента Базелла, а главой «Голоса Америки» — бывшую телеведущей и экс-кандидата в сенаторы от Аризоны Кары Лейк (пока она старший советник на этом радио), их кандидатуры не утвердил Сенат. Оба — давние сторонники республиканца.

Лейк называла USAGM «гигантской обузой для американских налогоплательщиков» и говорила, что его «невозможно спасти». Она говорила, что агентство будет сокращено до минимума.

Маск, обосновывая необходимость закрытия этих радиостанций, говорил, что их «больше никто не слушает», и сравнил эти СМИ с «сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой» и «сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков».

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«Голос Америки» «Радио Свобода» Дональд Трамп США
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