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Военная операция на Украине ,  
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Погибшему на F-16 летчику Зеленский присвоил звание Героя Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей&nbsp;Месь
Алексей Месь (Фото: Wikipedia)

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины летчику Алексею Месю, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», — говорится в указе президента.

Кроме того, Меся также посмертно удостоили орденом «Золотая Звезда».

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Алексей Месь управлял одним из первых переданным Украине странами НАТО истребителем F-16, летчик погиб 26 августа 2024 года. Генштаб украинской армии тогда сообщил, что «во время захода на цель» с одним из F-16 была потеряна связь, потом стало известно, что самолет разбился. Источник The Wall Street Journal рассказал, что истребитель не был сбит: крушение произошло, вероятно, из-за ошибки пилота.

Погибший имел воинское звание подполковника, ему присвоили звание полковника посмертно.

Звание Героя Украины присваивают за совершение выдающегося героического поступка или выдающегося трудового достижения. Вместе со званием Герою Украины также вручают орден «Золотая Звезда».

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Теги
Владимир Зеленский Военная операция на Украине ВСУ Герой Украины летчик истребитель F-16
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