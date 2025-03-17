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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало результаты работы подразделения в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало результаты работы подразделения в Курской области
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Минобороны показало результаты боевой работы одного из подразделений при освобождении населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное в Курской области.

На кадрах видны обломки бронеавтомобиля «Хаммер» и мины, которые установили украинские военные для противодействия продвижению российской техники и войск. На другой части записи показаны укрепления солдат Вооруженных сил Украины, а также инвентарь операторов дронов.

Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное 9 марта. В четверг, 13 марта, ведомство отчиталось об освобождении Суджи.

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