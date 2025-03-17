Адвокат счел фейком слова Ефремова о планах устроить «чудовищную движуху»
Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко в беседе с РБК назвал фейком появившуюся в СМИ запись с голосом актера, где он якобы поздравляет друга с днем рождения и якобы утверждает, что планирует устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода из колонии на свободу.
«Это фейк. Кто-то явно специально пытается подать негатив на общественное мнение перед судебным заседанием», — сказал Падалко.
Он пояснил, что у каждого осужденного имеется определенное количество номеров, согласованное с руководством колонии. Кроме того, выдается специальная карта, куда внесены собеседники заключенного. Как правило, в этот список включаются ближайшие родственники заключенного.
«Поэтому никаким «друзьям» они позвонить из колонии не имеют технической возможности», — добавил он.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Михаил Ефремов, поздравляя друга, пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода на свободу.
61-летний Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4 города Алексеевка в Белгородской области за гибель водителя компании «Деликатеска.ру» Сергея Захарова из Рязанской области, умершего в результате ДТП в центре Москвы 8 июня 2020 года.
8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
26 февраля 2025 года Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии. Ходатайство назначено на 24 марта. Слушание состоится в Алексеевском районном суде Белгородской области в 10:00, следует из заявления пресс-службы суда.
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