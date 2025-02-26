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Авария с участием Ефремова ,  
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Михаил Ефремов попросил суд об условно-досрочном освобождении

Суд в Белгородской области 24 марта рассмотрит просьбу об УДО актера Ефремова
Сюжет
Авария с участием Ефремова
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за гибель водителя Сергея Захарова из Рязанской области в результате ДТП, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Алексеевского районного суда Белгородской области.

«25 февраля в суд поступило ходатайство об УДО, на 24 марта на 10:00 назначено судебное заседание. Заседание пройдет в помещении Алексеевского районного суда с использованием системы видео-конференц-связи для обеспечения возможности участия осужденного», — сообщили там.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко также подтвердил РБК эту информацию и отметил, что «рассчитывает на справедливое решение суда».

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Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился актер, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился уроженец Рязанской области, 57-летний Михаил Захаров. Мужчина работал водителем в компании «Деликатеска.ру». От полученных травм он умер в больнице Института Склифосовского. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в момент аварии актер был пьян.

8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

В апреле 2024 года адвокат актера Юрий Падалко опроверг информацию о том, что актеру отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). «Очередная утка. Документы на УДО еще не подавали», — сказал тогда адвокат актера.

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Михаил Ефремов

актер
10 ноября 1963 года
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