В Подмосковье из-за теплой погоды уже проснулись клещи

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В Подмосковье из-за аномального тепла проснулись клещи. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Зарегистрирован первый в этом году пострадавший от укуса человек.

«Первый случай укуса зафиксирован в Сергиевом Посаде», — говорится в сообщении ведомства.

В случае укуса клеща специалисты рекомендуют не пытаться удалить его самостоятельно. Нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт. После удаления членистоногого важно следить за состоянием здоровья: если сохраняется зуд, покраснение не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу.

Для защиты от клещей рекомендуется носить закрытую одежду, обрабатывать ее специальными средствами, заправлять брюки в носки и тщательно осматривать себя после прогулок.

В начале марта Роспотребнадзор предупредил о раннем пробуждении клещей в этом году. Причинами стали аномально теплое начало года и отсутствие снежного покрова.

По данным ведомства, иксодовые клещи активизируются весной, когда температура воздуха достигает +1...+3 °C, а при +10 °C становятся особенно подвижными.

«Окончательное пробуждение клещей зависит от погодных условий, и в некоторых местах они могут активизироваться уже в марте», — уточнили тогда в Роспотребнадзоре.

Обычно в средней полосе клещи появляются в апреле, но на юге России их активность уже началась. В этом году первые случаи укусов зарегистрировали в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Севастополе и Ростовской области.