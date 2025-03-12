В Подмосковье из-за теплой погоды уже проснулись клещи
В Подмосковье из-за аномального тепла проснулись клещи. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Зарегистрирован первый в этом году пострадавший от укуса человек.
«Первый случай укуса зафиксирован в Сергиевом Посаде», — говорится в сообщении ведомства.
В случае укуса клеща специалисты рекомендуют не пытаться удалить его самостоятельно. Нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт. После удаления членистоногого важно следить за состоянием здоровья: если сохраняется зуд, покраснение не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу.
Для защиты от клещей рекомендуется носить закрытую одежду, обрабатывать ее специальными средствами, заправлять брюки в носки и тщательно осматривать себя после прогулок.
В начале марта Роспотребнадзор предупредил о раннем пробуждении клещей в этом году. Причинами стали аномально теплое начало года и отсутствие снежного покрова.
По данным ведомства, иксодовые клещи активизируются весной, когда температура воздуха достигает +1...+3 °C, а при +10 °C становятся особенно подвижными.
«Окончательное пробуждение клещей зависит от погодных условий, и в некоторых местах они могут активизироваться уже в марте», — уточнили тогда в Роспотребнадзоре.
Обычно в средней полосе клещи появляются в апреле, но на юге России их активность уже началась. В этом году первые случаи укусов зарегистрировали в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Севастополе и Ростовской области.
Читайте РБК в Telegram.
Украина готова к прекращению огня. Какие условия
Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Нарышкин созвонился с главой ЦРУ
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»
Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов