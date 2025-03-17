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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Ростовский губернатор Слюсарь: БПЛА сбили в Тарасовском и Чертковском районах
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО отразили атаку беспилотников в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора.

Накануне, в ночь на 16 марта, Слюсарь сообщил о сбитых в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе дронах. Тогда он также уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

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Всего в ночь с 15 на 16 марта ПВО сбила над регионами страны 31 украинский дрон. Больше всего беспилотников — 16 — были сбиты над Воронежской областью. На Ростовскую область, уточнили в оборонном ведомстве, пришлись пять дронов.

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