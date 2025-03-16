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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской и Ростовской областях отразили атаки дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области сбили 15 дронов в трех районах
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников в трех районах Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки дронов, объявленная около 23:20 15 марта, в регионе сохраняется.

Об уничтожении беспилотников над регионом сообщил и врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. Речь идет о Каменске-Шахтинском и Чертковском районе. Пострадавших и разрушений нет.

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Юрий Слюсарь Александр Гусев Воронежская область Ростовская область дроны беспилотники
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