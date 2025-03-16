В Воронежской и Ростовской областях отразили атаки дронов
Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников в трех районах Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки дронов, объявленная около 23:20 15 марта, в регионе сохраняется.
Об уничтожении беспилотников над регионом сообщил и врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. Речь идет о Каменске-Шахтинском и Чертковском районе. Пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 16 марта в Белгородской области при ударе дронами по частным домам пострадали две женщины и ребенок. Оба строения также получили повреждения.
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