 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шесть дронов сбили над тремя регионами России за два часа

Минобороны: шесть дронов сбили в Ростовской, Волгоградской и Тульской областях
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские подразделения ПВО сбили шесть украинских дронов над Ростовской, Волгоградской и Тульской областями, сообщила пресс-служба Минобороны.

Это произошло примерно за два часа: между 20:25 до 22:20 мск.

Этим вечером губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе.

Над двумя российскими регионами менее чем за час сбили почти 30 дронов
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Всего за вечер было уничтожено как минимум 50 дронов. Так, с 19:05 до 20:20 мск — чуть более чем за час — было уничтожено 15 беспилотников ВСУ над Курской, Орловской и Брянской областями. А с 18:20 по 19:00 мск, российские военные уничтожили 29 беспилотников над Курской и Орловской областями.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
дроны ВСУ Минобороны
Материалы по теме
Хинштейн рассказал о последствиях атаки дронов в Железногорске
Политика
Над двумя российскими регионами менее чем за час сбили почти 30 дронов
Политика
В Брянской области при атаке украинского дрона погиб водитель трактора
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. ВидеоОбщество, 16 мар, 23:38
Шесть дронов сбили над тремя регионами России за два часаПолитика, 16 мар, 23:28
США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на УкраинеПолитика, 16 мар, 23:25
Мирра Андреева победила Соболенко в финале турнира в Индиан-УэллсеСпорт, 16 мар, 23:15
Хуситы пригрозили США превращением «моря в поле боя»Политика, 16 мар, 23:01
«Ъ» узнал, что генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекураОбщество, 16 мар, 22:55
Ватикан впервые после госпитализации Папы римского опубликовал его фотоОбщество, 16 мар, 22:02
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Медведев сравнил отправку на Украину миротворцев НАТО с войной с альянсомПолитика, 16 мар, 21:55
Хуситы атаковали американский авианосец 18 ракетами и беспилотникамиПолитика, 16 мар, 21:43
«Спартак» впервые за семь лет победил «Зенит» в РПЛСпорт, 16 мар, 21:42
«Ливерпуль» проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лигиСпорт, 16 мар, 21:32
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 16 мар, 21:25
Финляндия отказалась поставлять яйца СШАЭкономика, 16 мар, 21:17
Средства ПВО уничтожили над Россией 15 беспилотниковПолитика, 16 мар, 21:16