Минобороны: шесть дронов сбили в Ростовской, Волгоградской и Тульской областях

Шесть дронов сбили над тремя регионами России за два часа

Российские подразделения ПВО сбили шесть украинских дронов над Ростовской, Волгоградской и Тульской областями, сообщила пресс-служба Минобороны.

Это произошло примерно за два часа: между 20:25 до 22:20 мск.

Этим вечером губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе.

Всего за вечер было уничтожено как минимум 50 дронов. Так, с 19:05 до 20:20 мск — чуть более чем за час — было уничтожено 15 беспилотников ВСУ над Курской, Орловской и Брянской областями. А с 18:20 по 19:00 мск, российские военные уничтожили 29 беспилотников над Курской и Орловской областями.