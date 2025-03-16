Шесть дронов сбили над тремя регионами России за два часа
Российские подразделения ПВО сбили шесть украинских дронов над Ростовской, Волгоградской и Тульской областями, сообщила пресс-служба Минобороны.
Это произошло примерно за два часа: между 20:25 до 22:20 мск.
Этим вечером губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе.
Всего за вечер было уничтожено как минимум 50 дронов. Так, с 19:05 до 20:20 мск — чуть более чем за час — было уничтожено 15 беспилотников ВСУ над Курской, Орловской и Брянской областями. А с 18:20 по 19:00 мск, российские военные уничтожили 29 беспилотников над Курской и Орловской областями.
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