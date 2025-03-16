Минобороны: ПВО за ночь перехватила 31 дрон над Россией

Минобороны сообщило о перехвате 31 дрона над Россией за ночь

Российские средства ПВО за ночь перехватили 31 украинский дрон над регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Больше всего беспилотников — 16 — сбили над Воронежской область.

Девять дронов уничтожили над Белгородской областью, езе пять — над Ростовской и один — над Курской.

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