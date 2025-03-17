В Германии заявили о необходимости «большого взрыва» для экономики Европы

Европе нужен «большой взрыв» для роста долгосрочных инвестиций, заявил глава Deutsche Börse — немецкой фондовой биржи — Стефан Лейтнер в интервью газете Financial Times.

По его словам, Брюссель должен ускорить планы по повышению конкурентоспособности ЕС, продвигая реформы, поощряющие внутренние инвестиции в компании региона. Это связано, в частности, с опасениями по поводу ввода пошлин со стороны Соединенных Штатов, отметил Лейтнер.



«Сейчас настал момент для большого взрыва. <...> Присутствует ощущение срочности. Теперь есть возможность сделать шаг вперед и активизировать конкурентоспособность», — сказал он.

Ранее FT сообщила, что будущий канцлер Германии, лидер «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц изучает возможность выделения до €800 млрд на финансирования вооруженных сил и обороны страны.

В конце февраля американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на алюминий, сталь, автомобили и другие товары из Европейского союза.

ЕК анонсировала ответные меры, отметив, что введенные США пошлины подрывают трансатлантическую торговлю и наносят ущерб как производителям. Трамп в ответ заявил, что США введут 200-процентные пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из стран Евросоюза, если Брюссель не пересмотрит решение об увеличении тарифов на американский виски.