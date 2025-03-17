 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Германии заявили о необходимости «большого взрыва» для экономики Европы

Европе нужен «большой взрыв» для роста долгосрочных инвестиций, заявил глава Deutsche Börse — немецкой фондовой биржи — Стефан Лейтнер в интервью газете Financial Times.

По его словам, Брюссель должен ускорить планы по повышению конкурентоспособности ЕС, продвигая реформы, поощряющие внутренние инвестиции в компании региона. Это связано, в частности, с опасениями по поводу ввода пошлин со стороны Соединенных Штатов, отметил Лейтнер.

«Сейчас настал момент для большого взрыва. <...> Присутствует ощущение срочности. Теперь есть возможность сделать шаг вперед и активизировать конкурентоспособность», — сказал он.

Ранее FT сообщила, что будущий канцлер Германии, лидер «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц изучает возможность выделения до €800 млрд на финансирования вооруженных сил и обороны страны.

Британский химический гигант предупредил о гибели промышленности страны
Экономика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В конце февраля американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на алюминий, сталь, автомобили и другие товары из Европейского союза.

ЕК анонсировала ответные меры, отметив, что введенные США пошлины подрывают трансатлантическую торговлю и наносят ущерб как производителям. Трамп в ответ заявил, что США введут 200-процентные пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из стран Евросоюза, если Брюссель не пересмотрит решение об увеличении тарифов на американский виски.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Германия Инвестиции Европа
Материалы по теме
Рост инвестиций в 2024 году оказался чуть ниже прогноза
Экономика
Британский химический гигант предупредил о гибели промышленности страны
Экономика
В Германии партии после переговоров о коалиции выразили поддержку Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
В Ростовской области отразили атаку БПЛАПолитика, 06:11
SuperJob оценил разрыв в зарплатах курьеров и людей с высшим образованиемЭкономика, 06:00
В Думе предложат поднять штрафы должностным лицам за нарушения в ЖКХОбщество, 05:43
Al Jadeed сообщил об артиллерийском обстреле Сирией территории ЛиванаПолитика, 05:19
В Германии заявили о необходимости «большого взрыва» для экономики ЕвропыЭкономика, 05:06
МИД обсудил с ХАМАС остающегося в заложниках уроженца ДонбассаПолитика, 04:53
Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на УкраинеПолитика, 04:14
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Французский премьер назвал ошибкой пошлины против бурбона из СШАПолитика, 03:37
Ученый напал на коллег на отделенной базе в АнтарктидеОбщество, 03:34
Запрет ЕС на доступ к SWIFT для 11 российских банков заработает 17 мартаПолитика, 03:15
Китай пересмотрит идею «полярной державы» из-за сближения России и СШАПолитика, 03:01
ЦБ поддержал проверку по биометрии при выдаче микрозаймовТехнологии и медиа, 02:23
МИД допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для УкраиныПолитика, 01:43
В МИДе оценили возможность переговоров России и НАТОПолитика, 01:30