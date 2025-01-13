Британский химический гигант предупредил о гибели промышленности страны

Химическая промышленность Великобритании находится на грани «вымирания», заявил глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф, пишет The Times.

«Мы становимся свидетелями исчезновения одной из наших важнейших отраслей промышленности, поскольку из химического производства выжимают все соки», — сказал он после закрытия завода компании по производству синтетического этанола в городе Грейнджмут в центральной части Шотландии в начале января.

По данным издания, из-за закрытия завода более 500 человек лишились рабочих мест, а Великобритания стала полностью зависеть от импорта синтетического этанола, который используются в производстве различных продуктов: от лекарств до красок и косметики.

Ineos обвинила власти в отсутствии энергетической стратегии и высоких налогах на выбросы углерода. «Деиндустриализация Великобритании ничего не дает для окружающей среды. Она просто переносит производство и выбросы в другие места. Великобритания, и особенно северная ее часть, нуждается в высококачественном производстве и связанных с ним рабочих местах», — отметил Рэтклифф.

Компания Ineos основана в 1998 году. Она управляет 173 предприятиями в 32 странах, на которых работают около 25 тыс. человек. Компания вышла за пределы нефтехимической отрасли и занялась добычей нефти и газа, а также целым рядом других направлений, включая автомобилестроение, моду и спорт. Ineos — один из крупнейших в мире производителей химической продукции.

С 2021 года химическое производство в Великобритании сократилось почти на 40%, пишет издание. За последние пять лет в стране закрылись десять крупных химических предприятий.

Весной 2022 года власти Великобритании ввели налог на непредвиденные доходы в добывающей отрасли. Через два года топ-менеджеры и аналитики нанесло ущерб по отрасли.

Больше всего на налог жаловались небольшие независимые компании, которые в основном работают на месторождениях в Северном море. По их данным, они также не имеют выгоды от колебаний нефтяных цен в связи с конфликтом России и Украины, которую получают в основном крупные корпорации, наладившие диверсифицированный бизнес.