 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Британский химический гигант предупредил о гибели промышленности страны

Химическая промышленность Великобритании находится на грани «вымирания», заявил глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф, пишет The Times.

«Мы становимся свидетелями исчезновения одной из наших важнейших отраслей промышленности, поскольку из химического производства выжимают все соки», — сказал он после закрытия завода компании по производству синтетического этанола в городе Грейнджмут в центральной части Шотландии в начале января.

По данным издания, из-за закрытия завода более 500 человек лишились рабочих мест, а Великобритания стала полностью зависеть от импорта синтетического этанола, который используются в производстве различных продуктов: от лекарств до красок и косметики.

Ineos обвинила власти в отсутствии энергетической стратегии и высоких налогах на выбросы углерода. «Деиндустриализация Великобритании ничего не дает для окружающей среды. Она просто переносит производство и выбросы в другие места. Великобритания, и особенно северная ее часть, нуждается в высококачественном производстве и связанных с ним рабочих местах», — отметил Рэтклифф.

Компания Ineos основана в 1998 году. Она управляет 173 предприятиями в 32 странах, на которых работают около 25 тыс. человек. Компания вышла за пределы нефтехимической отрасли и занялась добычей нефти и газа, а также целым рядом других направлений, включая автомобилестроение, моду и спорт. Ineos — один из крупнейших в мире производителей химической продукции.

С 2021 года химическое производство в Великобритании сократилось почти на 40%, пишет издание. За последние пять лет в стране закрылись десять крупных химических предприятий.

Миллионер объявил о крахе бизнеса на $1 млрд в Британии и пропал
Бизнес
Грег Карповски

Весной 2022 года власти Великобритании ввели налог на непредвиденные доходы в добывающей отрасли. Через два года топ-менеджеры и аналитики нанесло ущерб по отрасли.

Больше всего на налог жаловались небольшие независимые компании, которые в основном работают на месторождениях в Северном море. По их данным, они также не имеют выгоды от колебаний нефтяных цен в связи с конфликтом России и Украины, которую получают в основном крупные корпорации, наладившие диверсифицированный бизнес.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
химическая промышленность Великобритания кризис
Материалы по теме
В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на Украину
Политика
Times сообщила о 50 смертях в день из-за очередей в больницах Британии
Общество
Миллионер объявил о крахе бизнеса на $1 млрд в Британии и пропал
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Сбербанк вскрыл работу «университета» мошенниковБизнес, 04:37
Россиянам напомнили о следующей короткой рабочей неделеОбщество, 04:35
Британский химический гигант предупредил о гибели промышленности страныЭкономика, 04:21
Актриса Кадочникова отказалась перейти на украинский на вручении премииПолитика, 04:03
Власти Китая начали платить по долгам квартирамиЭкономика, 03:39
Нефтяные цены подскочили на фоне «самых значительных» санкций СШАБизнес, 03:28
В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на УкраинуПолитика, 02:41
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Воронежский губернатор сообщил об уничтожении нескольких дроновПолитика, 02:40
В разных районах Роттердама произошли три взрыва в жилых домахОбщество, 02:35
Глава Калифорнии спрогнозировал «намного больше» погибших при пожарахОбщество, 02:09
Telegraph рассказала о строительстве Китаем барж для десанта на ТайваньПолитика, 01:45
Чиновник, обматеривший людей в волонтерском центре Анапы, извинилсяПолитика, 01:38
Болтон посоветовал мировым лидерам учиться гольфу ради дружбы с ТрампомПолитика, 01:14
Захарова раскритиковала украинские СМИ за обсуждение комы КеосаянаПолитика, 00:45