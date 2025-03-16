Средства ПВО уничтожили над Россией 15 беспилотников
Над российскими регионами были уничтожены 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«Девять БпЛА — над территорией Курской области, пять БпЛА — над территорией Орловской области, один БпЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, они были уничтожены чуть более чем за час — с 19:05 до 20:20 мск.
Брянский губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале в 21:14 мск также написал об уничтожении беспилотника. Однако он не уточнил, где именно был сбил аппарат. По его информации, обошлось без пострадавших, разрушений в результате атаки также зафиксировано не было.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.
До этого еще 29 украинских дронов сбили с 18:20 по 19:00 мск. 27 из них уничтожили над Курской областью, еще два — над Орловской.
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