Над двумя российскими регионами менее чем за час сбили почти 30 дронов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 18:20 по 19:00 мск уничтожили 29 беспилотников над двумя российскими регионами, сообщает Минобороны.
27 дронов сбили над Курской областью, еще два — над Орловской.
До этого местные СМИ сообщали об атаке беспилотников в Железногорске Курской области. «46 ТВ» передавал, что местные жители услышали около 40 взрывов, работала ПВО.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Курской области и региональное управление Следственного комитета.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что после перехвата дронов повреждений и пострадавших в регионе нет. «На местах происшествий работают оперативные службы. Средства ПВО продолжают работу, опасность атак сохраняется», — написал он в телеграм-канале.
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