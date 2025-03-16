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Военная операция на Украине ,  
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Над двумя российскими регионами менее чем за час сбили почти 30 дронов

Минобороны: над Курской и Орловской областями за 40 минут сбили 29 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 18:20 по 19:00 мск уничтожили 29 беспилотников над двумя российскими регионами, сообщает Минобороны.

27 дронов сбили над Курской областью, еще два — над Орловской.

До этого местные СМИ сообщали об атаке беспилотников в Железногорске Курской области. «46 ТВ» передавал, что местные жители услышали около 40 взрывов, работала ПВО.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Курской области и региональное управление Следственного комитета.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что после перехвата дронов повреждений и пострадавших в регионе нет. «На местах происшествий работают оперативные службы. Средства ПВО продолжают работу, опасность атак сохраняется», — написал он в телеграм-канале.

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Курская область атака дронов Орловская область
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