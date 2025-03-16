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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом поддержал его усилия по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом выразил поддержку «решительным» усилиям Трампа по урегулированию украинского конфликта, сообщает Haber7.

Кроме этого Эрдоган добавил, что Турция с самого начала конфликта между Россией и Украиной выступала за справедливый и прочный мир и будет продолжать это делать.

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Фото:Александр Харченко / РИА Новости

В рамках урегулирования украинского конфликта американская сторона, в частности, провела ряд переговоров как с украинскими, так и с российскими представителями.

Так, 12 февраля Трамп провел телефонные разговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Позднее, 18 февраля, прошли первые с начала военной операции на Украине российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

Затем 28 февраля прошли американско-украинские переговоры в Белом доме. Однако они не увенчались успехом, Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс вступили в перепалку, в результате которой украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

После этого США прекратили военную помощь Украине. Но после новых переговоров с украинской стороной 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии Вашингтон возобновил поддержку, а Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии, что Москва также готова на это.

Через несколько дней, 13 марта, в Москву прибыл спецпосланник президента США Стивен Уиткофф для разговора с Путиным. В ближайшую неделю может также состояться телефонный разговор Трампа с российским президентом, не исключили в Вашингтоне.

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Турция Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган украинский конфликт мирное урегулирование
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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