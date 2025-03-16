Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом поддержал его усилия по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом выразил поддержку «решительным» усилиям Трампа по урегулированию украинского конфликта, сообщает Haber7.
Кроме этого Эрдоган добавил, что Турция с самого начала конфликта между Россией и Украиной выступала за справедливый и прочный мир и будет продолжать это делать.
В рамках урегулирования украинского конфликта американская сторона, в частности, провела ряд переговоров как с украинскими, так и с российскими представителями.
Так, 12 февраля Трамп провел телефонные разговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Позднее, 18 февраля, прошли первые с начала военной операции на Украине российско-американские переговоры в Эр-Рияде.
Затем 28 февраля прошли американско-украинские переговоры в Белом доме. Однако они не увенчались успехом, Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс вступили в перепалку, в результате которой украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
После этого США прекратили военную помощь Украине. Но после новых переговоров с украинской стороной 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии Вашингтон возобновил поддержку, а Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии, что Москва также готова на это.
Через несколько дней, 13 марта, в Москву прибыл спецпосланник президента США Стивен Уиткофф для разговора с Путиным. В ближайшую неделю может также состояться телефонный разговор Трампа с российским президентом, не исключили в Вашингтоне.
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