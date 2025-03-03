Эрдоган не увидел возможности мира без России или без Украины

Турецкий президент напомнил, что стороны конфликта могли достичь некоторых договоренностей даже в условиях боевых действий, и подход «не подливать масла в огонь» показал свою эффективность

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Мирного урегулирования на Украине нельзя достичь без участия Киева и Москвы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.

«Поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины, мы верим, что возможное [мирное] решение не может быть ни без России, ни без Украины. Мы стремились найти решение кризиса, не подливая масла в огонь. Мы показали, что переговоры и согласие возможны даже в условиях войны. На данном этапе мы все вместе видим, насколько реалистичным и точным был этот подход», — сказал турецкий лидер.

В феврале Эрдоган провел встречи и с украинской, и с российской стороной. 18 февраля, в день встречи Москвы и Киева в Эр-Рияде, президент Турции встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам встречи Эрдоган заявил, что Турция могла бы стать «идеальным местом для возможных переговоров, которые могут состояться в будущем между Россией, Украиной и США». 24 февраля президент Турции встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Турция вместе с ООН выступала посредником в заключении зерновой сделки между Россией и Украиной в июле 2022 года. Она действовала почти год, Москва отказалась от ее продления. Соглашение включало в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок (Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Россией и ООН). Москва отмечала, что выполнялась только первая часть, а вторая так осталась нереализована.