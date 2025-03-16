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Военная операция на Украине ,  
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Песков раскрыл, готовилась ли поездка Путина в Курскую область

Песков: президент России оперативно принял решение о поездке в Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин лично и оперативно принял решение о недавней поездке в Курскую область, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

Зарубин спросил его, насколько неожиданными являются такие поездки Путина, как в Курскую область. Песков на это ответил: «Где-то они [поездки] не могут проходить без подготовки определенной — и логистической, и технологической. Но в то же время это достаточно оперативно принимаемое решение самим верховным главнокомандующим».

Песков раскрыл, готовилась ли поездка Путина в Курскую область
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По его словам, в день поездки было запланировано регулярное совещание по экономическим вопросам, однако «президент принял другое решение».

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Владимир Путин

Путин в военной форме посетил один из пунктов управления Курской группировкой войск 12 марта. В ходе совещания начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об окружении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. На следующий день Минобороны отчиталось об освобождении Суджи — единственного города, захваченного ВСУ после вторжения 6 августа.

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пресс-секретарь президента России
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