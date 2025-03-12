Путин приехал в пункт управления войсками под Курском в военной форме

Путин приехал в пункт управления войсками в военной форме. Видео

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Президент Владимир Путин приехал в Курскую область и посетил один из пунктов управления Курской группировкой войск.

Глава государства провел совещание с военными, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об обстановке в зоне боевых действий. Он сообщил, что группировка ВСУ в Курской области окружена.

Президент был одет в военную форму.