Путин приехал в пункт управления войсками в военной форме. Видео
Президент Владимир Путин приехал в Курскую область и посетил один из пунктов управления Курской группировкой войск.
Глава государства провел совещание с военными, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об обстановке в зоне боевых действий. Он сообщил, что группировка ВСУ в Курской области окружена.
Президент был одет в военную форму.
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