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Военная операция на Украине ,  
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Путин приехал в пункт управления войсками в военной форме. Видео

Путин приехал в пункт управления войсками под Курском в военной форме
Сюжет
Военная операция на Украине

Путин приехал в пункт управления войсками в военной форме. Видео
Video

Президент Владимир Путин приехал в Курскую область и посетил один из пунктов управления Курской группировкой войск.

Глава государства провел совещание с военными, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об обстановке в зоне боевых действий. Он сообщил, что группировка ВСУ в Курской области окружена.

Президент был одет в военную форму.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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