МИД Украины назвал задачу созданной Киевом команды контроля перемирия
Главной задачей украинской команды, ответственной за подготовку к приостановлению огня на линии боевого соприкосновения, на следующей неделе станет формирование «дорожной карты». Об этом сообщил в интервью японскому телеканалу NHK глава МИД Украины Андрей Сибига.
«Команда, ответственная за мониторинг и подготовку к перемирию, уже начала формироваться. Главной задачей на следующей неделе будет создание «дорожной карты», в которой будет описано, как будет осуществляться мониторинг более чем 1300-километровой линии фронта, в том числе с военной точки зрения», — пояснил дипломат.
Он назвал поставленную задачу «очень сложной проблемой». По словам министра, разработкой плана и «дорожной карты» команда будет заниматься, «консультируясь с партнерскими странами».
14 марта Андрей Сибига сообщил о начале формирования национальной команды, которая займется разработкой соответствующих алгоритмов действий для надлежащего контроля возможного перемирия.
При этом министр также упомянул имеющийся у Украины негативный опыт с нарушениями прекращения огня в рамках минских договоренностей. По его словам, на случай «провокаций» Украина должна иметь «соответствующие наработки». В частности, это включает и видение будущих мирных договоренностей, в том числе «параметры и объем пакета гарантий безопасности для Украины», пояснил ранее дипломат.
Киев выразил готовность установить режим прекращения огня после встречи с американскими представителями в Саудовской Аравии. Президент России Владимир Путин, комментируя предложение, отметил, что к инициативе есть вопросы, в том числе касающиеся ВСУ в Курской области и контроля за режимом прекращения огня.
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