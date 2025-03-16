Рубио провел переговоры с Лавровым
Госсекретарь Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил Госдеп.
«Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению коммуникации между Соединенными Штатами и Россией», — сказано в сообщении.
Переговоры в Саудовской Аравии прошли 18 февраля. По их итогам Москва и Вашингтон договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине; восстановить нормальную работу своих посольств; начать работу по «устранению раздражителей в двусторонних отношениях» и т. д.
После встречи в Эр-Рияде в феврале прошла еще одна в Стамбуле.
Кроме того, Рубио в ходе звонка проинформировал российского коллегу о начатой США операции против хуситов в Йемене.
Президент США Дональд Трамп объявил об операции против йеменских повстанцев 15 марта. Он объяснил решение начать удары «непрекращающейся кампанией пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников» со стороны хуситов.
Центральное командование США заявило, что проводит крупномасштабную операцию в Йемене, «чтобы защитить американские интересы, сдержать врагов и восстановить свободу судоходства».
Al Masirah сообщал, что ударам подверглись столица Йемена Сана, мухафазы (провинции) Дамар, Саада, Хаджа и др. Движение хуситов «Ансар Аллах» заявило о погибших и раненых, в том числе женщинах и детях.
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