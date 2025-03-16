Рубио провел переговоры с Лавровым

Сергей Лавров (второй слева), Юрий Ушаков (в центре) и Марко Рубио (первый справа) в Саудовской Аравии 18 февраля (Фото: МИД России / Reuters)

Госсекретарь Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил Госдеп.

«Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению коммуникации между Соединенными Штатами и Россией», — сказано в сообщении.

Переговоры в Саудовской Аравии прошли 18 февраля. По их итогам Москва и Вашингтон договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине; восстановить нормальную работу своих посольств; начать работу по «устранению раздражителей в двусторонних отношениях» и т. д.

После встречи в Эр-Рияде в феврале прошла еще одна в Стамбуле.

Кроме того, Рубио в ходе звонка проинформировал российского коллегу о начатой США операции против хуситов в Йемене.

Президент США Дональд Трамп объявил об операции против йеменских повстанцев 15 марта. Он объяснил решение начать удары «непрекращающейся кампанией пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников» со стороны хуситов.

Центральное командование США заявило, что проводит крупномасштабную операцию в Йемене, «чтобы защитить американские интересы, сдержать врагов и восстановить свободу судоходства».

Al Masirah сообщал, что ударам подверглись столица Йемена Сана, мухафазы (провинции) Дамар, Саада, Хаджа и др. Движение хуситов «Ансар Аллах» заявило о погибших и раненых, в том числе женщинах и детях.