Гладков сообщил о второй пострадавшей при атаке дрона за ночь
В селе Долгое Валуйского округа в результате атаки беспилотника пострадала женщина, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, дрон атаковал и повредил частный дом, сбросив на него взрывное устройство.
Женщина получила осколочное ранение спины, ее отвезли в Валуйскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.
Ранее также в ночь на 16 марта беспилотник атаковал частный дом в городе Губкине Белгородской области. Осколочные ранения получили женщина и семилетний ребенок, их доставили в больницы.
От удара дрона дом загорелся, тушить его приехали пожарные.
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