Гладков сообщил о второй пострадавшей при атаке дрона за ночь

В селе Долгое Валуйского округа в результате атаки беспилотника пострадала женщина, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, дрон атаковал и повредил частный дом, сбросив на него взрывное устройство.

Женщина получила осколочное ранение спины, ее отвезли в Валуйскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее также в ночь на 16 марта беспилотник атаковал частный дом в городе Губкине Белгородской области. Осколочные ранения получили женщина и семилетний ребенок, их доставили в больницы.

От удара дрона дом загорелся, тушить его приехали пожарные.