В Белгородской области при атаке дрона пострадали женщина и ребенок

В городе Губкине Белгородской области беспилотник атаковал частный дом, ранены женщина и семилетний ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшие получили осколочные ранения. Женщину в тяжелом состоянии доставили в центральную районную больницу, мальчика отвезли в Старооскольскую окружную детскую больницу.



От удара дрона дом загорелся, пожарные тушат огонь, добавил Гладков.

15 марта в Белгородской области беспилотники атаковали несколько районов. Так, в городе Валуйки в результате падения дрона и последующего взрыва загорелась сухая трава. В селе Муром Шебекинского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства, которые в одном частном доме повредили окна, в другому — кровлю.

В селе Тишанка Волоконовского района дрон также сбросил взрывное устройство, повреждения получили частное домовладение и надворная постройка.