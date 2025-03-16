В Белгородской области при атаке дрона пострадали женщина и ребенок
В городе Губкине Белгородской области беспилотник атаковал частный дом, ранены женщина и семилетний ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшие получили осколочные ранения. Женщину в тяжелом состоянии доставили в центральную районную больницу, мальчика отвезли в Старооскольскую окружную детскую больницу.
От удара дрона дом загорелся, пожарные тушат огонь, добавил Гладков.
15 марта в Белгородской области беспилотники атаковали несколько районов. Так, в городе Валуйки в результате падения дрона и последующего взрыва загорелась сухая трава. В селе Муром Шебекинского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства, которые в одном частном доме повредили окна, в другому — кровлю.
В селе Тишанка Волоконовского района дрон также сбросил взрывное устройство, повреждения получили частное домовладение и надворная постройка.
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