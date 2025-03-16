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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области при атаке дрона пострадали женщина и ребенок

Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Губкине Белгородской области беспилотник атаковал частный дом, ранены женщина и семилетний ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшие получили осколочные ранения. Женщину в тяжелом состоянии доставили в центральную районную больницу, мальчика отвезли в Старооскольскую окружную детскую больницу.

От удара дрона дом загорелся, пожарные тушат огонь, добавил Гладков.

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15 марта в Белгородской области беспилотники атаковали несколько районов. Так, в городе Валуйки в результате падения дрона и последующего взрыва загорелась сухая трава. В селе Муром Шебекинского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства, которые в одном частном доме повредили окна, в другому — кровлю.

В селе Тишанка Волоконовского района дрон также сбросил взрывное устройство, повреждения получили частное домовладение и надворная постройка.

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Белгородская область дроны беспилотники Вячеслав Гладков пострадавшие Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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