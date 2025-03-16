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Военная операция на Украине ,  
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Автобус загорелся из-за атаки дрона в Горловке в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Горловка в ДНР автобус был атакован дронами, возник пожар, который удалось потушить, сообщает пресс-служба МЧС.

Огонь ликвидировали четыре человека и одна единица техники.

В салоне автобуса находились два пассажира и водитель, они смогли выбраться самостоятельно. По информации ведомства, никто не пострадал — помощь врачей не потребовалась.

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В начале февраля в Запорожской области при атаке дрона на школьный автобус пострадали пятеро детей и водитель. Дети получили осколочные ранения, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Глава региона Евгений Балицкий тогда назвал эту атаку прицельной.

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Автобус МЧС ДНР беспилотники дроны Военная операция на Украине
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