Автобус загорелся из-за атаки дрона в Горловке в ДНР
В городе Горловка в ДНР автобус был атакован дронами, возник пожар, который удалось потушить, сообщает пресс-служба МЧС.
Огонь ликвидировали четыре человека и одна единица техники.
В салоне автобуса находились два пассажира и водитель, они смогли выбраться самостоятельно. По информации ведомства, никто не пострадал — помощь врачей не потребовалась.
В начале февраля в Запорожской области при атаке дрона на школьный автобус пострадали пятеро детей и водитель. Дети получили осколочные ранения, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.
Глава региона Евгений Балицкий тогда назвал эту атаку прицельной.
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