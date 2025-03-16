ТАСС узнал о новой мошеннической схеме для звонков за счет абонентов

Злоумышленники стали представляться инженерами операторов сотовой связи для получения доступа к сим-карте и мобильному банку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.



Мошенническая схема выглядит следующим образом: жертве звонит неизвестный, представляется инженером оператора сотовой связи и предлагает провести проверку телефонной линии, нажав, например, #90, #09 или любую другую комбинацию цифр и символов.

При нажатии мошенники получают доступ к сим-карте, после чего они могут делать звонки за счет абонента и управлять мобильным банком.

В ведомстве порекомендовали при поступлении таких звонков сразу нажимать клавишу «отбой» и незамедлительно заканчивать разговор.

Для снятия денег преступники также могут просить людей перезвонить на неизвестный номер, рассказали 15 марта в МВД. В этом случае мошенники долго держат человека на линии, после чего с его счета исчезает крупная сумма денег.

В ведомстве объяснили, что существуют сервисы, предоставляющие опцию платных звонков. «Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок», — рассказали в МВД.