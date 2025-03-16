ТАСС узнал о новой мошеннической схеме для звонков за счет абонентов
Злоумышленники стали представляться инженерами операторов сотовой связи для получения доступа к сим-карте и мобильному банку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
Мошенническая схема выглядит следующим образом: жертве звонит неизвестный, представляется инженером оператора сотовой связи и предлагает провести проверку телефонной линии, нажав, например, #90, #09 или любую другую комбинацию цифр и символов.
При нажатии мошенники получают доступ к сим-карте, после чего они могут делать звонки за счет абонента и управлять мобильным банком.
В ведомстве порекомендовали при поступлении таких звонков сразу нажимать клавишу «отбой» и незамедлительно заканчивать разговор.
Для снятия денег преступники также могут просить людей перезвонить на неизвестный номер, рассказали 15 марта в МВД. В этом случае мошенники долго держат человека на линии, после чего с его счета исчезает крупная сумма денег.
В ведомстве объяснили, что существуют сервисы, предоставляющие опцию платных звонков. «Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок», — рассказали в МВД.
Читайте РБК в Telegram.
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов