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Как защититься от мошенников ,  
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МВД заявило о рассылке мошенниками в Telegram сообщений о смерти знакомых

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники стали рассылать россиянам в Telegram сообщения о смерти знакомых, эти сообщения содержат вредоносные файлы, предупредили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

«Мошенники всегда стараются давить на эмоции», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В качестве иллюстрации пресс-служба приложила к посту скриншот одного такого сообщения: «Привет. Знаешь же его? Сегодня ночью скончался...» Вместе с подобным текстом аферисты рассылают APK-файлы, замаскированные под фотографии якобы умерших. Как рассказали в МВД, эти файлы при скачивании и запускают установку вредоносного программного обеспечения.

Правоохранители рекомендуют пользователям быть осторожными и проверять любую поступающую информацию.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Мошенники также взламывают аккаунты знаменитостей в соцсетях для кражи денег подписчиков, сообщили 12 марта РБК специалисты ведущего разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6. В частности, преступники крадут аккаунты звезд в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) и создают фейковые аудио- и видеообращения знаменитости, которая якобы призывает подписчиков принять участие в конкурсе с денежным призом.

Тех, кто перешел по ссылке на фишинговый сайт, просят перевести деньги для быстрого получения выигрыша. По данным F6, с 5 по 11 марта злоумышленники похитили таким образом 4 млн 982 тыс. руб. у пользователей, которые совершили 1,4 тыс. платежей.

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