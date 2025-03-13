МВД заявило о рассылке мошенниками в Telegram сообщений о смерти знакомых
Мошенники стали рассылать россиянам в Telegram сообщения о смерти знакомых, эти сообщения содержат вредоносные файлы, предупредили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.
«Мошенники всегда стараются давить на эмоции», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В качестве иллюстрации пресс-служба приложила к посту скриншот одного такого сообщения: «Привет. Знаешь же его? Сегодня ночью скончался...» Вместе с подобным текстом аферисты рассылают APK-файлы, замаскированные под фотографии якобы умерших. Как рассказали в МВД, эти файлы при скачивании и запускают установку вредоносного программного обеспечения.
Правоохранители рекомендуют пользователям быть осторожными и проверять любую поступающую информацию.
Мошенники также взламывают аккаунты знаменитостей в соцсетях для кражи денег подписчиков, сообщили 12 марта РБК специалисты ведущего разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6. В частности, преступники крадут аккаунты звезд в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) и создают фейковые аудио- и видеообращения знаменитости, которая якобы призывает подписчиков принять участие в конкурсе с денежным призом.
Тех, кто перешел по ссылке на фишинговый сайт, просят перевести деньги для быстрого получения выигрыша. По данным F6, с 5 по 11 марта злоумышленники похитили таким образом 4 млн 982 тыс. руб. у пользователей, которые совершили 1,4 тыс. платежей.
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