В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам

Мошенники под разными предлогами просят своих граждан перезвонить на неизвестный номер, после чего долго держат жертву на линии, и с ее счета списывается крупная сумма денег. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

«Приходит sms с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее. После того, как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», — сказано в материалах.

В ведомстве пояснили, что существуют сервисы, предоставляющие возможность осуществлять платные звонки. Чаще всего они развлекательные — услуги оказываются по телефону, и дополнительно взимается плата за сам звонок. Реклама таких сервисов всегда уведомляет о том, что звонок платный.

«Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок», — предупредили в МВД.

Накануне РБК писал со ссылкой на ВТБ, что мошенники разработали новую схему обмана: они сообщают гражданам о поступлении на их имя несуществующих посылок. Злоумышленники действуют в команде, обман происходит в два этапа.

Сначала один мошенник представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы и уведомляет жертву о прибытии бандероли. Он убеждает, что необходимо срочно выкупить посылку и оплатить таможенные сборы.

После этого другой сообщник начинает выдавать себя за настоящего получателя посылки и требовать у жертвы получить поступление и передать ему, обещая вернуть деньги в момент передачи. При этом могут поступать угрозы о штрафах и проблемах с правоохранительными органами.

Мошенники сообщают жертве счет, на который необходимо перевести средства за посылку, или передают QR-код для оплаты, а после получения денег исчезают.