Лукашенко вернулся в Минск из Москвы после переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в Минск после завершения официального визита в Москву, сообщает «Пул первого».

В Москве Лукашенко провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Глава белорусского государства прибыл в российскую столицу 13 марта. Этот визит стал его первой поездкой за границу после переизбрания на выборах президента в январе 2025 года.

По итогам переговоров Путин и Лукашенко подписали совместное заявление о развитии двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран, протокол о внесении изменений в российско-белорусский договор о равных правах граждан, а также соглашения о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности и по обеспечению равных прав потребителей. Лукашенко также выступил в Совете Федерации России.