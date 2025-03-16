Лукашенко вернулся в Минск из Москвы после переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в Минск после завершения официального визита в Москву, сообщает «Пул первого».
В Москве Лукашенко провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.
Глава белорусского государства прибыл в российскую столицу 13 марта. Этот визит стал его первой поездкой за границу после переизбрания на выборах президента в январе 2025 года.
По итогам переговоров Путин и Лукашенко подписали совместное заявление о развитии двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран, протокол о внесении изменений в российско-белорусский договор о равных правах граждан, а также соглашения о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности и по обеспечению равных прав потребителей. Лукашенко также выступил в Совете Федерации России.
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