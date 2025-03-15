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Политика ,  
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Меркель заявила об очаровании Трампа Россией

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп очарован Россией как мощной и авторитарной державе, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Berliner Zeitung.

Так она ответила на вопрос журналистов о схожести Трампа и российского президента Владимира Путина.

«Россия — огромная страна с множеством природных ресурсов, мощная ядерная держава с авторитарным президентом. И у такого человека, как Дональд Трамп, эта страна явно вызывает определенное очарование», — сказала Меркель.

Экс-канцлер подчеркнула, что Трамп не будет оказывать России «какие-либо услуги». В первую очередь республиканца интересуют интересы собственной страны и планы сделать Америку «снова великой», отметила Меркель.

По мнению политика, у Путина и Трампа нет схожих черт. Российский президент «хочет признания, особенно со стороны Америки», считает Меркель. Этот образ мышления, по ее словам, берет начало со времен холодной войны. «Для него значимыми силами являются не Германия и не ЕС, а поистине великая держава — Соединенные Штаты Америки. Они были и остаются его точкой отсчета», — считает она.

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Президент США Дональд Трамп

Трамп неоднократно заявлял, что у него сложились хорошие отношения с Путиным. В феврале президенты провели телефонный разговор. 18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за три года переговоры делегаций России и США, на них обсуждалось в том числе урегулирование конфликта на Украине.

Целью встречи было определить готовность России к «обсуждению мира», говорил госсекретарь США Марко Рубио. Путин также отметил, что переговоры делегаций Москвы и Вашингтона принесли результат.

В марте российский президент провел переговоры со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Он прибыл в Москву после того, как американская и украинская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии. Уиткофф предоставил «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин передал через него «дополнительные сигналы» для Трампа.

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