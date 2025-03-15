Вильфанд предупредил о сильном ветре, осадках и гололеде в части регионов
В нескольких регионах России в ближайшие дни ожидается сильный ветер, интенсивные осадки и гололед, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В частности, непогода затронет северо-запад страны: Мурманскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Вологодскую и Архангельскую области, а также республику Коми. Скорость ветра там будет достигать 21–28 м/с, он будет сопровождаться дождем, снегом, в том числе мокрым, и метелью.
Сильный ветер с дождем также прогнозируется в Костромской области, а в Брянской, Тульской, Липецкой и Орловской областях выпадет большое количество осадков.
Вильфанд также предупредил о ветре, «близком к ураганному», на островах Курильской гряды. По словам синоптика, его порывы будут достигать 32 м/с. Сильный ветер, до 25 м/с, также ждут на выходных в Крыму. В начале следующей неделе на полуострове будет идти сильный дождь, позднее он перейдет в снег. Подобная погода, а также гололедица, ожидается в нескольких регионах Приволжского федерального округа.
Кроме того, синоптик рассказал, что на Северном Кавказе начиная с высоты 1 тыс. м существует опасность схода лавин.
Накануне, 14 марта, девятибалльный шторм обрушился на Москву. Порывы ветра в столице достигали 24 м/с, их сопровождал дождь. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что городские службы были переведены в режим повышенной готовности.
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