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Политика ,  
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Собянин предупредил москвичей об опасной непогоде

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»
Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о предупреждении синоптиков о штормовой погоде в ночь с 13 марта и в течение дня 14 марта. Сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Синоптики предупреждают о шторме в ночь на пятницу и в течение 14 марта», — написал Собянин.

Ветер может усиливаться до 22 м/с уже в четверг, с 21:00 мск, также возможен дождь, добавил мэр столицы. По его словам, городские службы переведены в режим повышенной готовности.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«Прошу вас быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними», — обратился к москвичам Собянин.

О том, что сильный шторм в 9 баллов обрушится на Москву в пятницу, 14 марта, ранее сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозу синоптика, порывы ветра будут достигать 18–23 м/с.

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Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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