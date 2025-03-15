Новый премьер Канады вновь отверг возможность его страны войти в США

Новый премьер-министр Канады Марк Карни вновь заявил, что его страна никогда не станет частью США, передала The Globe and Mail.

«Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не станем частью Соединенных Штатов. Америка — это не Канада», — сказал Карни. «Мы принципиально другая страна», — подчеркнул он во время церемонии присяги.

Карни 59 лет, он сменил на посту теперь Джастина Трюдо. Тот объявил в январе о своей отставке, однако оставался у власти до тех пор, пока Либеральная партия не избрала другого лидера.

Карни также подчеркнул, что Канада является крупнейшим клиентом США «во многих отраслях».

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с Трюдо в шутку предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, если 25-процентные пошлины «убьют» канадскую экономику. «Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — заявил тогда экс-премьер.

Карни, после того как был избран на должность премьер-министра, уже сказал, что Канада никогда не будет частью США «ни в каком виде». Тогда он отметил что американцам нужны канадские ресурсы, вода, земля, страна. «Если бы им это [захват] удалось, они бы уничтожили наш образ жизни», — сказал Карни.