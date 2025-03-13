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Bloomberg узнал, что новый премьер Канады сократит кабмин в два раза

Bloomberg: новый премьер Канады намерен сократить число министров в два раза
Сейчас в правительстве 37 министров вместе с премьером, а может остаться 15-20. Присяга нового кабинета бывшего главы ЦБ Марка Карни пройдет в эту пятницу
Марк Карни
Марк Карни (Фото: Evan Buhler / Reuters)

Новый премьер-министр Канады Марк Карни может вдвое сократить число министров в своем кабинете, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В правительстве его предшественника Джастина Трюдо было 37 министров, включая премьера. У Карни их может быть 15-20.

Трюдо объявил о своей отставке с поста лидера своей Либеральной партии на фоне резкого падения рейтинга. В связи с этим он должен был покинуть и должность премьера. Он руководил канадским правительством с 2015 года.

9 марта внутри партии прошли выборы нового главы, Карни набрал 85% голосов и в связи с победой получил пост главы кабмина. Он приведет новое правительство страны к присяге в пятницу.

Пребывание Карни у власти может оказаться недолгим. Новому правительству нужно будет назначить парламентские выборы, в противном случае это сделает оппозиция через вынесение вотума недоверия. The Economist отмечал, что, по опросам, больше поддержки пока получают консерваторы, а не либералы, которых представляет Карни.

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Джастин Трюдо&nbsp;

Карни в прошлом работал в банковской сфере: он начал карьеру в Goldman Sachs и служил там 13 лет, после чего пять лет занимал пост главы Банка Канады. В 2013-м он стал первым небританским управляющим Банка Англии с момента его создания в 1694 году и занимал этот пост до 2020-го. После ухода с этого поста Карни занимался продвижением борьбы с изменениями климата в банковской сфере.

Политик уже высказался по поводу угроз президента США Дональда Трампа присоединить Канаду к Соединенным Штатам. «Америка — это не Канада. Американцам нужны наши ресурсы, наша вода, наша земля, наша страна. Если бы им это [захват] удалось, они бы уничтожили наш образ жизни», — заявил Карни.

Трамп неоднократно называл Канаду 51-м штатом США, а Трюдо — ее губернатором. Бывший премьер также выступал против идеи о присоединении.

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