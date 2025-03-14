В Белом доме уточнили, что Путин не разговаривал с Трампом 13 марта

Белый дом в Вашингтоне, США (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент России Владимир Путин не провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом вечером 13 марта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

Она отметила, что разговор состоялся между Путиным и спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Накануне они встретились в Кремле.

Незадолго до комментария Белого дома Трамп в соцсети Truth Social написал о «хороших и продуктивных» переговорах с Путиным.

«Есть большая вероятность, что эта ужасная, кровопролитная война наконец-то закончится. В настоящий момент тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизнь», — отметил республиканец.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял Уиткоффа в Кремле поздно вечером накануне. Представитель Вашингтона передал «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для Трампа.

Встреча прошла после согласия Киева на 30-дневное полное перемирие при условии, что Москва пойдет на этот шаг. Путин заявил, что Россия в целом поддерживает эту идею, но есть нюансы, в частности в отношении ситуации в Курской области и на линии соприкосновения.

Трамп выразил надежду, что Москва согласится на прекращение огня, отметив, что у него есть рычаги давления на Россию в этом вопросе. «Я могу прибегнуть к финансовому давлению, которое было бы очень вредно для России. Но я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира», — сказал он.