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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме уточнили, что Путин не разговаривал с Трампом 13 марта

Сюжет
Военная операция на Украине
Белый дом&nbsp;в Вашингтоне, США
Белый дом в Вашингтоне, США (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент России Владимир Путин не провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом вечером 13 марта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

Она отметила, что разговор состоялся между Путиным и спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Накануне они встретились в Кремле.

Незадолго до комментария Белого дома Трамп в соцсети Truth Social написал о «хороших и продуктивных» переговорах с Путиным.

«Есть большая вероятность, что эта ужасная, кровопролитная война наконец-то закончится. В настоящий момент тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизнь», — отметил республиканец.

Кремль сообщил о переданных Путиным спецпосланнику Трампа сигналах
Политика
Дональд Трамп (слева) и&nbsp;Стив Уиткофф

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял Уиткоффа в Кремле поздно вечером накануне. Представитель Вашингтона передал «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для Трампа.

Встреча прошла после согласия Киева на 30-дневное полное перемирие при условии, что Москва пойдет на этот шаг. Путин заявил, что Россия в целом поддерживает эту идею, но есть нюансы, в частности в отношении ситуации в Курской области и на линии соприкосновения.

Трамп выразил надежду, что Москва согласится на прекращение огня, отметив, что у него есть рычаги давления на Россию в этом вопросе. «Я могу прибегнуть к финансовому давлению, которое было бы очень вредно для России. Но я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира», — сказал он.

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Белый дом Кэролайн Левитт Дональд Трамп Владимир Путин Стив Уиткофф
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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