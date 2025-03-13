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МВД предостерегло россиян от сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Продажа и сдача в аренду аккаунтов в социальных сетях может грозить привлечением к ответственности, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, у аферистов есть спрос на учетные записи, зарегистрированные в России несколько лет назад. Часто мошенники обращаются с предложением о покупке либо аренде соцсетей к детям в чатах онлайн-игр и в популярных телеграм-каналах.

«Проданные или взятые в аренду учетные записи могут использоваться не только для мошенничества, но и для организации других тяжких и особо тяжких преступлений — таких как терроризм, экстремизм, вымогательство», — написала Волк и заявила о недопустимости такого вида заработка.

Мошенники используют аккаунты знаменитостей в соцсетях для обмана фанатов
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Волк призвала родителей контролировать информационное пространство и финансовые дела их детей и привела пример с подростком из Костромской области, который за 1,5 тыс. руб. предоставил аккаунт зарубежному call-центру для звонков россиянам. Мошенники уверили его в безопасности сделки, однако в результате школьник фактически стал соучастником преступлений, совершенных в составе организованной группы.

Ранее в марте МВД рассказало о схеме мошенничества с «Пушкинской картой»: аферисты похищают деньги у подростков, обещая предоставить им инструкции по выводу средств с карты.

«Пушкинская карта» — это банковская карта с лимитом, средства на счету которой можно использовать, чтобы оплатить культурные мероприятия на территории России.

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Теги
МВД соцсети мошенничество Ирина Волк
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