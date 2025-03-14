В России осудили четверых участников захвата Суджи на сроки до 16 лет

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы военнослужащего ВСУ Александра Плаксивого, а троих других украинских военных — Владимира Одноочко, Сергея Погромского и Николая Тяжкороба — к 16 годам лишения свободы каждого за участие во вторжении и блокировке Суджи в Курской области в августе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Суд установил, что в начале августа 2024 года все четверо военных, вооруженных боевым автоматическим стрелковым оружием и взрывными устройствами, на бронетранспортерах в составе колонны незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области, а затем проследовали в сторону города Суджа и впоследствии блокировали его.

«В нескольких зданиях на территории города они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, установили между ними единую систему разведки, огня и связи», — пояснили в надзорном ведомстве.

Кроме того, воздействуя на органы государственной власти и местного самоуправления России, военные «удерживали населенный пункт под вооруженным контролем, осуществляли его патрулирование, минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам», добавили в Генпрокуратуре.

Подсудимых задержали в августе 2024 года. До вынесения приговора они находились под стражей.

Первые три года заключенные будут отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся его часть — в исправительной колонии строгого режима.

Минобороны России 13 марта сообщило об освобождении Суджи от украинских войск, которые удерживали контроль над городом с августа 2024 года. Также были освобождены населенные пункты Меловой и Подол.

8 марта российские войска начали наступление на нескольких направлениях в Курской области. 9 марта Минобороны России сообщило об освобождении села Лебедевка, которое находится в 10 км к северо-западу от Суджи. В тот же день ведомство опубликовало кадры ударов по колонне военной техники ВСУ, уходившей из Суджи.

13 марта в МЧС России также сообщили, что в Судже и окрестных селах спасатели обнаружили около 100 российских граждан, числившихся пропавшими без вести.

Официальный представитель МВД Ирина Волк впоследствии сообщила, что ведомство снимет с розыска 154 жителя Суджанского района Курской области, которые числились пропавшими без вести. По словам Волк, к настоящему моменту подготовлены документы для снятия с розыска указанных граждан.