Лукашенко рассказал, как заставлял своих губернаторов «походить по говну»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед российскими сенаторами в Совете Федерации, рассказал, как «катал» белорусских губернаторов «по земле», чтобы подготовить их к работе на высоких должностях.
По словам белорусского президента, такой метод позволил чиновникам понять не только экономическую теорию, но и практическую составляющую. Трансляция выступления велась на сайте верхней палаты российского парламента.
«Я многое сделал, чтобы прокатать некоторых губернаторов по земле. Извините меня, по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его. Валентина Ивановна, у вас же нельзя так говорить?» — сказал белорусский президент.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ответила утвердительно.
«Вам можно все, Александр Григорьевич», — сказала она.
Лукашенко прибыл в Москву накануне, 13 марта. В Кремле он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых главы государств обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также актуальные проблемы международной повестки.
По итогам переговоров президенты подписали совместное заявление, предусматривающее поступательное наращивание двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе взаимодействие в сферах промышленной кооперации и инфраструктурного строительства.
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