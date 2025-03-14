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Политика ,  
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Лукашенко ответил на критику смены правительства словами «мы не вечные»

Лукашенко ответил на критику смены правительства словами «мы не вечные»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации России, призвал «не париться» по поводу смены белорусского правительства, говоря о необходимости сделать необратимым процесс белорусско-российской интеграции. Трансляцию выступления вел РБК.

10 марта белорусский лидер назначил новым премьер-министром страны Александра Турчина, который до этого занимал пост председателя Минского областного исполнительного комитета. Он сменил Романа Головченко, который стал председателем Нацбанка республики.

Согласно Конституции Белоруссии, премьер-министр назначается президентом с предварительного согласия палаты представителей (нижняя палата парламента). Как сообщало БелТА, процедура была проведена.

«Мы пройдем этот путь (белорусско-российской интеграции. — РБК) достойно. Не парьтесь по поводу того, что вот Лукашенко там поменял правительство, тот был хороший, этот плохой. Слушайте. Ну поменял. Я что-то неконституционное, незаконное сделал? Зачем поднимать эту бурю? Пришел новый премьер, министры толковые. Исключительно новое поколение. Я-то обещал. Слушайте, ну не должно так [быть], ну мы же не вечные», — сказал белорусский президент.

Он повторил последние слова, обращаясь к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. В ответ она пожелала Лукашенко здоровья.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года. В январе он победил на седьмых для себя выборах.

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Александр Лукашенко Валентина Матвиенко Совет Федерации Белоруссия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
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