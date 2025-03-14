Кадыров призвал украинских военных в Курской области сдаться в плен

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Для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сейчас находятся в Курской области, самым лучшим вариантом будет сдаться в плен российским солдатам. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Самый лучший выбор у военнослужащих ВСУ сейчас — это сдаться в плен нашим воинам», — написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров написал это в ответ на пост командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, который также предложил оставшимся в Курской области бойцам сдаваться.

В пример глава Чечни привел историю рядового солдата ВСУ Виктора, который отстал от своих сослуживцев в Курской области, подорвавшись на мине, и попал в плен к российским связистам. Кадыров подчеркнул, что лучше жить по соседству с Россией в мире и согласии, чем воевать с ней.

Операция по освобождению занятых украинской армией территорий Курской области вошла в завершающую стадию, доложило командование группировкой войск «Север» президенту Владимиру Путину 13 марта.

По словам Путина, в ближайшие дни «произойдет физическое блокирование», и у украинских военных «будет только два выхода — сдаться в плен или погибнуть», говорил глава государства.