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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил об основаниях для осторожного оптимизма по урегулированию

Песков: слова Путина о перемирии подтверждают возможность осторожного оптимизма
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился со словами помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что в контексте урегулирования на Украине есть повод для осторожного оптимизма.

«Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм. Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответы», — цитирует Пескова корреспондент РБК.

Кремль сообщил о переданных Путиным спецпосланнику Трампа сигналах
Политика
Дональд Трамп (слева) и&nbsp;Стив Уиткофф

Владимир Путин солидарен с позицией Дональда Трампа по урегулированию, но многое еще предстоит сделать, отметил пресс-секретарь главы государства.

Накануне в Москву прилетал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Поздно вечером его принял в Кремле российский президент. Представитель Вашингтона передал «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин — «дополнительные сигналы» для Трампа, рассказал пресс-секретарь.

Накануне Путин, комментируя предложение о перемирии с Украиной на 30 суток, отметил, что Россия его поддерживает, однако к этой идее есть ряд вопросов. Например, ситуация в Курской области и продолжение мобилизации на Украине в это время.

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