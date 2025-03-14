Песков рассказал, когда назначат дату разговора Путина с Трампом
Дата разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласована, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
По его словам, стороны будут определяться со сроками проведения беседы после того, как спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф передаст американскому президенту информацию, полученную в Москве во время встречи с Путиным.
«Понимание, что такой разговор нужен, есть с двух сторон», — подчеркнул Песков.
Уиткофф встретился с Путиным поздно вечером накануне, 13 марта. Как рассказали в Кремле, спецпосланник Трампа сообщил российскому президенту «дополнительную информацию», а тот, в свою очередь, передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для американского лидера.
Разговор Уиткоффа с Путиным состоялся после переговоров США и Украины, прошедших 11 марта в Саудовской Аравии. Киев после встречи своих представителей с американской делегацией заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня. Путин ответил, что Москва в принципе согласна с предложением, но есть нюансы.
Путин уже разговаривал с Трампом после начала его второго срока на посту президента США. Так, в середине февраля лидеры созванивались на полтора часа для обсуждения в том числе конфликта на Украине.
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