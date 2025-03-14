Опрокинувшаяся фура заблокировала трассу «Холмогоры» в Подмосковье. Видео
На 35-м км трассы М8 «Холмогоры» 14 марта опрокинулся грузовик с прицепом, заблокировав движение, сообщила РБК пресс-служба МВД Московской области.
«Сегодня в 6:25 на 35-м км трассы «Холмогоры» произошла авария с участием грузовика. Грузовик опрокинулся, перегородив дорогу. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Также в МВД заявили, что движение по трассе было затруднено, однако после того, как грузовик был убран с проезжей части, движение восстановили.
На северо-востоке Москвы 12 марта произошла авария с участием грузового автомобиля «КАМАЗ». В результате въезд на эстакаду на Спартаковской площади был затруднен. По данным Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали три человека.
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