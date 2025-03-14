 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Опрокинувшаяся фура заблокировала трассу «Холмогоры» в Подмосковье. Видео

Появились видеокадры, как опрокинувшаяся фура заблокировала трассу в Подмосковье

Опрокинувшаяся фура заблокировала трассу «Холмогоры» в Подмосковье. Видео
Video

На 35-м км трассы М8 «Холмогоры» 14 марта опрокинулся грузовик с прицепом, заблокировав движение, сообщила РБК пресс-служба МВД Московской области.

«Сегодня в 6:25 на 35-м км трассы «Холмогоры» произошла авария с участием грузовика. Грузовик опрокинулся, перегородив дорогу. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В Махачкале произошло смертельное ДТП с участием бронетранспортера
Общество


Также в МВД заявили, что движение по трассе было затруднено, однако после того, как грузовик был убран с проезжей части, движение восстановили.

На северо-востоке Москвы 12 марта произошла авария с участием грузового автомобиля «КАМАЗ». В результате въезд на эстакаду на Спартаковской площади был затруднен. По данным Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали три человека.

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Где сбили беспилотники в Москве и Подмосковье. Карта

Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле

Протестующие ворвались в Trump Tower

Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта

Что сказал Путин о готовности к перемирию

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Российские компании сокращают премирование сотрудников

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Московская область ДТП трасса
Материалы по теме
В ДТП в Белгородской области погибли шесть сотрудников «Мираторга»
Общество
Четверо погибли в массовом ДТП под Курском
Общество
В Новой Москве в ДТП с грузовиком погиб водитель «ВАЗа»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28) Инвестиции, 13 мар, 18:19 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0) Инвестиции, 13 мар, 18:19
В «М.Видео-Эльдорадо» появились новые акционерыТехнологии и медиа, 13:54
Лукашенко заявил об обсуждении с Путиным мест размещения «Орешника»Политика, 13:48
МИД России отменил рекомендацию для россиян не ездить в АбхазиюПолитика, 13:44
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве в 2025 годуНедвижимость, 13:40
Собянин рассказал об обновлении территории «Лужников»: что изменитсяНедвижимость, 13:39
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 13:35
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 13:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В офисе Зеленского исключили отмену военного положения на время перемирияПолитика, 13:30
Нулевой НДС для производителей БПЛА. На что это повлияетPro, 13:27
Илья Ковальчук задумался над проведением прощального матчаСпорт, 13:22
Аргентина обратится в Интерпол по делу о криптоскандале МилеяКрипто, 13:20
Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав России в ближайшее времяПолитика, 13:15
В Марий Эл объявляли угрозу атаки беспилотниковПолитика, 13:14
Politico узнало детали «Белой книги» об обороне ЕС для помощи УкраинеПолитика, 13:13