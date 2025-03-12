«КАМАЗ» протаранил пять легковых машин в Москве
Авария с шестью автомобилями произошла на внешней и внутренней сторонах Русаковской эстакады на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы. Авария с участием шести машин произошла на въезде на эстакаду на Спартаковской площади, уточнили в ГАИ.
На опубликованном ведомством видео заметно, как «КАМАЗ» таранит несколько машин на одной стороне дороги. После грузовик заносит на встречную полосу, он задевает еще несколько автомобилей.
В результате ДТП движение на эстакаде по внешней стороне было затруднено на 2 км, по внутренней — на 4 км, добавили в дептрансе.
По данным Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали три человека.
В конце февраля водитель «ВАЗа» погиб в ДТП с грузовым автомобилем Mercedes-Benz в Новой Москве. Авария произошла на Варшавском шоссе. В результате столкновения двух автомобилей погиб мужчина 1995 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ».
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