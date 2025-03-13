В МВД ответили на сообщения о смертельной аварии с БТР в Махачкале

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Один человек погиб при ДТП на Карабудахкентском шоссе в Махачкале, сообщила РБК пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

ДТП произошло примерно в 14.30 мск на окраине Махачкалы. Погибший — водитель легкового автомобиля. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет России по Республике Дагестан.

Ранее телеграм-канал Shot писал, что бронетранспортер раздавил Lada Priora с водителем внутри на Карабудахкентском шоссе возле дома 57. Авторы материала уточнили, что водитель легковушки умер на месте.

Телеграм-канал «Блог Дагестана» сообщил, что машину переехал большегруз.

Ранее в феврале следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским транспортом в Дагестане, в результате которого погибли 4 человека и еще 11 пострадали.

Авария произошла 13 февраля на 410 км федеральной автотрассы «Астрахань-Махачкала» в Бабаюртовском районе. По данным МВД Дагестана, столкнулись пассажирская «ГАЗель» и автомобиль «Лада Гранта».