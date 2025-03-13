В МВД ответили на сообщения о смертельной аварии с БТР в Махачкале
Один человек погиб при ДТП на Карабудахкентском шоссе в Махачкале, сообщила РБК пресс-служба МВД по Республике Дагестан.
ДТП произошло примерно в 14.30 мск на окраине Махачкалы. Погибший — водитель легкового автомобиля. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
РБК обратился за комментарием в Следственный комитет России по Республике Дагестан.
Ранее телеграм-канал Shot писал, что бронетранспортер раздавил Lada Priora с водителем внутри на Карабудахкентском шоссе возле дома 57. Авторы материала уточнили, что водитель легковушки умер на месте.
Телеграм-канал «Блог Дагестана» сообщил, что машину переехал большегруз.
Ранее в феврале следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским транспортом в Дагестане, в результате которого погибли 4 человека и еще 11 пострадали.
Авария произошла 13 февраля на 410 км федеральной автотрассы «Астрахань-Махачкала» в Бабаюртовском районе. По данным МВД Дагестана, столкнулись пассажирская «ГАЗель» и автомобиль «Лада Гранта».
Читайте РБК в Telegram.
Российские военные освободили Суджу в Курской области. Видео из города
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Reuters узнал о списке требований России к США для прекращения огня
Лукашенко прилетел на переговоры с Путиным в Москву
Дуда предложил США перенести ядерное оружие в Польшу
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопровода
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов