Суд в Москве арестовал имущество главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова

Сергей Смирнов (Фото: Wikipedia)

Бутырский районный суд Москвы арестовал имущество главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова (издание и журналист признаны иностранными агентами), обвиняемого в уклонении от обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

Ранее МВД объявило Смирнова в розыск. После этого в суд поступило ходатайство о наложении ареста на имущество журналиста.

Уголовное дело в отношении Смирнова возбудили в декабре 2024 года по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса. По этой статьей привлекают к ответственности в тех случаях, когда человек, признанный иноагентом, дважды в течение года уже обвинялся по подобной административной статье.

В феврале 2021 года Смирнова арестовывали на 25 суток за повторное нарушение установленного порядка организации или проведения митинга. В сентябре того же года Минюст признал его иноагентом. В феврале 2022 года журналист выступил против военной операции на Украине и уехал с семьей в Вильнюс.

После этого Смирнова несколько раз штрафовали в России за нарушения законодательства о деятельности иноагентов.