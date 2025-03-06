МВД объявило в розыск главреда «Медизоны» Сергея Смирнова
Сергей Смирнов
МВД России объявило в розыск главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова (и издание, и журналист признаны иноагентами). Информация об этом содержится в базе розыска ведомства.
В карточке говорится, что Смирнов разыскивается по статье Уголовного кодекса России. Другие подробности не приводятся.
В декабре 2024 года против Сергея Смирнова возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330 УК России).
Новость дополняется
Читайте РБК в Telegram.